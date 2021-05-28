Словакия предоставила Украине 600 тысяч евро на закупку COVID-вакцин

Так, премьеры обсуждали противодействие пандемии COVID-19.

Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице "Охматдет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро.

Шмигаль рассказал, что Украина работает над созданием цифрового Национального COVID-сертификата.

"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии", - отметил Шмыгаль.