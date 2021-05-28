RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Словаччина надала Україні 600 тисяч євро на закупівлю COVID-вакцин

Автор: РБК-Україна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував своєму словацькому колезі Едуарду Хегеру за допомогу у боротьбі з коронавірусом. Словаччина надала 600 тисяч євро на закупівлю вакцини.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

Так, прем'єри обговорювали протидію пандемії COVID-19.

Хегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі.

Також він повідомив, що Словаччина передає дитячій лікарні "Охматдит" сертифікат щодо надання захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро.

Шмигаль розказав, що Україна працює над створенням цифрового національного COVID-сертифіката.

"Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії", - відзначив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млн євро на проведення COVID-вакцинації.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив проект щодо допомоги Україні з вакцинацією населення від коронавірусу на суму 90 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Словаччинапомощь