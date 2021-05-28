Словаччина надала Україні 600 тисяч євро на закупівлю COVID-вакцин

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував своєму словацькому колезі Едуарду Хегеру за допомогу у боротьбі з коронавірусом. Словаччина надала 600 тисяч євро на закупівлю вакцини.
Про це повідомили у прес-службі Кабміну.
Так, прем'єри обговорювали протидію пандемії COVID-19.
Хегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі.
Також він повідомив, що Словаччина передає дитячій лікарні "Охматдит" сертифікат щодо надання захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро.
Шмигаль розказав, що Україна працює над створенням цифрового національного COVID-сертифіката.
"Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії", - відзначив Шмигаль.
Раніше Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млн євро на проведення COVID-вакцинації.
Нагадаємо, Світовий банк затвердив проект щодо допомоги Україні з вакцинацією населення від коронавірусу на суму 90 млн доларів.