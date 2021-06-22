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"Случаи COVID растут": в ВОЗ обеспокоены снятием ограничений на Евро-2020

Автор: Андрей Василюк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 июня выразила обеспокоенность тем, что страны смягчают карантинные ограничения из-за футбольных матчей на Евро-2020. В организации отмечают, что в некоторых регионах уже наблюдается рост количества случаев.

Об этом заявил исполнительный директор Регионального бюро ВОЗ в Европе Робб Батлер, передает AFP.

"ВОЗ обеспокоена уменьшением ограничений в некоторых принимающих (Евро-2020 - ред.) странах. Несколько стадионов, принимающих турнир, сейчас увеличивают количество зрителей, которых пускают на стадион для просмотра игры", - заявил Робб Батлер.

В некоторых городах, принимающих турнир, случаи COVID-19 уже растут, заявил Батлер.

Он призвал полагаться на опыт в борьбе с коронавирусом и обратить внимание на "растущие случаи" COVID-19.

"Расширение тестирования и последовательность, усиление отслеживания контактов и быстрое наращивание вакцинации среди уязвимых и наиболее рискованных групп", - очертил Батлер шаги по борьбе с пандемией.

Отметим, данное предупреждение ВОЗ появилось на фоне договоренности правительства Британии и руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по заполнению трибун стадиона "Уэмбли" на полуфиналы и финал Евро-2020. На матчи допустят 75% зрителей.

При этом Великобритания 22 июня сообщила о 11 625 новых случаев заболевания COVID-19. Это является наивысшим показателем с середины февраля.

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