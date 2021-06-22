"Случаи COVID растут": в ВОЗ обеспокоены снятием ограничений на Евро-2020

"ВОЗ обеспокоена уменьшением ограничений в некоторых принимающих (Евро-2020 - ред.) странах. Несколько стадионов, принимающих турнир, сейчас увеличивают количество зрителей, которых пускают на стадион для просмотра игры", - заявил Робб Батлер.

В некоторых городах, принимающих турнир, случаи COVID-19 уже растут, заявил Батлер.

Он призвал полагаться на опыт в борьбе с коронавирусом и обратить внимание на "растущие случаи" COVID-19.

"Расширение тестирования и последовательность, усиление отслеживания контактов и быстрое наращивание вакцинации среди уязвимых и наиболее рискованных групп", - очертил Батлер шаги по борьбе с пандемией.