"Випадки COVID зростають": у ВООЗ стурбовані зняттям обмежень на Євро-2020

"ВООЗ стурбована зменшенням обмежень у деяких країнах, що приймають (Євро-2020 - ред.). Кілька стадіонів, що приймають турнір, зараз збільшують кількість глядачів, яких пускають на стадіон для перегляду гри", - заявив Робб Батлер.

У деяких містах, що приймають турнір, випадки COVID-19 вже зростають, заявив Батлер.

Він закликав покладатись на досвід у боротьбі із коронавірусом і звернути увагу на "зростаючі випадки" COVID-19.

"Розширення тестування та послідовність, посилення відстеження контактів і швидке нарощування вакцинації серед вразливих та найбільш ризикованих груп", - окреслив Батлер кроки щодо боротьби із пандемією.