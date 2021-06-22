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"Випадки COVID зростають": у ВООЗ стурбовані зняттям обмежень на Євро-2020

Автор: Андрій Василюк

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 22 червня висловила занепокоєння тим, що країни пом'якшують карантинні обмеження через футбольні матчі на Євро-2020. В організації зазначають, що в деяких регіонах вже спостерігається зростання кількості випадків.

Про це заявив виконавчий директор Регіонального бюро ВООЗ у Європі Робб Батлер, передає AFP.

"ВООЗ стурбована зменшенням обмежень у деяких країнах, що приймають (Євро-2020 - ред.). Кілька стадіонів, що приймають турнір, зараз збільшують кількість глядачів, яких пускають на стадіон для перегляду гри", - заявив Робб Батлер.

У деяких містах, що приймають турнір, випадки COVID-19 вже зростають, заявив Батлер.

Він закликав покладатись на досвід у боротьбі із коронавірусом і звернути увагу на "зростаючі випадки" COVID-19.

"Розширення тестування та послідовність, посилення відстеження контактів і швидке нарощування вакцинації серед вразливих та найбільш ризикованих груп", - окреслив Батлер кроки щодо боротьби із пандемією.

Зазначимо, дане попередження ВООЗ з'явилося на тлі домовленості уряду Британії і керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо заповнення трибун стадіону "Уемблі" на півфінали і фінал Євро-2020. На матчі допустять 75% глядачів.

При цьому Велика Британія 22 червня повідомила про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19. Це є найвищим показником із середини лютого.

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