Случаи смерти детей от COVID редкие, но они могут бороться с последствиями болезни, - CDC

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из 10 основных причин смерти среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Но также дети могут иметь последствия после коронавируса. Это симптомы, которые сохраняются через несколько недель или месяцев после заражения.

Потому все больше стран делают вакцины против COVID-19 подходящими для детей младшего возраста. Европейский Союз начнет кампанию по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на следующей неделе, в то время как аналогичная кампания вакцинации в США, начавшаяся в ноябре, замедляется.

"Врачи надеются, что полученные ими знания не только улучшат лечение, но и помогут родителям понять риски COVID-19, поскольку они рассматривают возможность вакцинации своих детей, - говорится в сообщении.