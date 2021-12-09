COVID-вакцинація серед дітей сповільнилася. Батьки проти щеплень, - опитування

Через два роки з початку пандемії COVID-19 лікарі у всьому світі дедалі більше дізнаються про те, як хвороба впливає на дітей. Стало відомо, що незважаючи на рідкісні або важкі випадки серед неповнолітніх, десятки тисяч дітей можуть боротися з наслідками коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) називають COVID-19 однією з 10 основних причин смерті серед дітей віком від 5 до 11 років. Але також діти можуть мати наслідки після коронавірусу. Це симптоми, які зберігаються через кілька тижнів або місяців після зараження.

Тому все більше країн роблять вакцини проти COVID-19 підходящими для дітей молодшого віку. Європейський Союз розпочне кампанію з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років наступного тижня, тоді як аналогічна кампанія вакцинації у США, що розпочалася у листопаді, уповільнюється.

"Лікарі сподіваються, що отримані ними знання не лише покращать лікування, а й допоможуть батькам зрозуміти ризики COVID-19, оскільки вони розглядають можливість вакцинації своїх дітей", - йдеться у повідомленні.