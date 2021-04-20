Смогут ли украинцы получить вторую дозу вакцины Covishield: ответ Минздрава

По его словам, вакцина Covishield будет заменена корейским или другим аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca, изготовлена на индийском, на корейском или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, которую - как вторую, или вакцинировать одной и той же", - отметил Ляшко.

Он добавил, что невзаимозаменяемыми вакцинами являются, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca.

Также Ляшко заявил, что вторая партия Covishield "скорее всего будет". Поставки препарата ожидаются в течение апреля-мая. При этом из 2 млн доз, которые были законтрактованы, Украина получит лишь 500 тысяч.