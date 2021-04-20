Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: відповідь МОЗ

За його словами, вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському або на європейській майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу, чи вакцинувати однією і тією ж", - зазначив Ляшко.

Він додав, що невзаємозамінними вакцинами є, наприклад, Pfizer з Covishield, Sinovac з AstraZeneca.

Також Ляшко заявив, що друга партія Covishield "швидше за все буде". Поставки препарату очікуються протягом квітня-травня. При цьому з 2 млн доз, які були законтрактовані, Україна отримає лише 500 тисяч.