Составлено два протокола: Рубан рассказал о проверке всех магазинов "Эпицентр" в Киеве

Об этом в эфире "Украина 24" заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Сегодня есть задача от премьер-министра проверить все "Эпицентры" - как они работают. В городе Киеве таких супермаркетов пять. Составлено два протокола. И ежедневно проводится проверка", - сообщил Рубан. Также он рассказал, что в Киеве наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19. В связи с этим столица до майских праздников может выйти из "красной" зоны карантина.