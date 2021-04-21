Складено два протоколи: Рубан розповів про перевірку магазинів "Епіцентр" в Києві

Усі магазини "Епіцентр" в Києві, які продовжують працювати в умовах посилених карантинних обмежень "червоної" зони, перевіряють. Вже складено два протоколи.

Про це в ефірі " Україна 24 " заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Сьогодні є завдання від прем'єр-міністра перевірити всі "Епіцентри" - як вони працюють. В місті Києві таких супермаркетів п'ять. Складено два протоколи. І щодня проводиться перевірка", - повідомив Рубан.

Також він розповів, що у Києві спостерігається позитивна динаміка за кількістю заражень COVID-19. У зв'язку з цим столиця до травневих свят може вийти з "червоної" зони карантину.