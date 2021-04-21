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Складено два протоколи: Рубан розповів про перевірку магазинів "Епіцентр" в Києві

Автор: Андрій Василюк

Усі магазини "Епіцентр" в Києві, які продовжують працювати в умовах посилених карантинних обмежень "червоної" зони, перевіряють. Вже складено два протоколи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Сьогодні є завдання від прем'єр-міністра перевірити всі "Епіцентри" - як вони працюють. В місті Києві таких супермаркетів п'ять. Складено два протоколи. І щодня проводиться перевірка", - повідомив Рубан.

Також він розповів, що у Києві спостерігається позитивна динаміка за кількістю заражень COVID-19. У зв'язку з цим столиця до травневих свят може вийти з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, наразі у "червоній" зоні продовжують перебувати більш ніж половина всіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта - "помаранчеві".

Згідно з прогнозом НАН України, середня кількість нових випадків COVID-19 протягом тижня 21 - 27 квітня може досягнути позначки в 10529 (за моделлю Prophet) і 12369 (за моделлю SEIR-U), а протягом 28 квітня - 4 травня - 11122 випадків. Наразі середня кількість нових виявлень - 12743 осіб на день.

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