Сотни медиков в Индонезии заболели COVID, несмотря на прививку вакциной Sinovac

Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac. Также десятки из них были госпитализированы.
Об этом сообщает Reuters.
Чиновники обеспокоены эффективностью некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов.
Бадай Ісмойо, руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве отметил, что большинство из указанных случаев были бессимптомными, однако десятки попали в больницу с высокой температурой и снижением уровня насыщения кислородом.
Кудус борется со вспышкой болезни, которая, как полагают, вызвана заразным вариантом Delta, впервые обнаруженным в Индии. Он повысил уровень занятости коек до более 90%.
Индонезийские медицинские работники, определяемые приоритетной группой, были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации.
По данным индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.
За минувшие сутки Индонезия зафиксировала 12624 новых случаев заражения коронавирусом. Это является наибольшим показателем с 30 января.