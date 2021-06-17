Сотні медиків в Індонезії захворіли на COVID, попри щеплення вакциною Sinovac

Чиновники занепокоєні щодо ефективності деяких вакцин проти більш заразних варіантів вірусів.

Бадай Ісмойо, керівник районного управління охорони здоров'я Кудуса в Центральній Яві зазначив, що більшість з вказаних випадків були безсимптомними, проте десятки потрапили в лікарні з високою температурою та зниженням рівня насичення киснем.

Кудус бореться із спалахом захворювання, який, як вважають, спричинений заразним варіантом Delta, вперше виявленим в Індії. Він підвищив рівень зайнятості ліжок до понад 90%.

Індонезійські медичні працівники, визначені пріоритетною групою, були одними з перших, хто отримав щеплення, коли в січні розпочався процес вакцинації.

За даними Індонезійської медичної асоціації (IDI), майже всі отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.