Спад заболеваемости. В НАН прогнозируют до 10 тысяч суточных COVID-случаев в декабре

В Национальной академии наук Украины прогнозируют в стране по 10 284 суточных случаев заражений коронавирусом. Такую динамику следует ожидать в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Согласно данным НАН, среднее количество новых заражений в Украине уменьшилось до 15 484 человек в день, а среднее количество летальных случаев составляет 619 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 13830 (SEIR_U), 13053 (Prophet) в течение недели 24-30 ноября 2021 года и 11377 (SEIR_U), 10284 (Prophet) - в течение недели 1-7 декабря 2021 года",- говорится в обзоре.