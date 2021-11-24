Спад захворюваності. У НАН прогнозують до 10 тисяч добових COVID-випадків у грудні

У Національній академії наук України прогнозують в країні по 10 284 добових випадків заражень коронавірусом. Таку динаміку слід очікувати на початку грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.
Відповідно до даних НАН, середня кількість нових заражень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день, а середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 13830 (SEIR_U), 13053 (Prophet) протягом тижня 24-30 листопада 2021 року та 11377 (SEIR_U), 10284 (Prophet) - протягом тижня 1-7 грудня 2021 року", - йдеться в огляді.
Зазначимо, Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено.
Нагадаємо, за даними НАН, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях - на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність - на 9%.