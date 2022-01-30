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Спад заражений. В Украине за сутки 24 508 новых случаев коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки выявили еще 24 508 новых случаев коронавируса. Из них заболели 3 378 детей и 444 медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Больше всего заражений зафиксировали в Львовской области (3043), Житомирской области (2013), Хмельницкой области (1883) и Харьковской области (1722).

Также за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом - 3692 человек, умерли от болезни - 94, а выздоровели - 3145 человек.

Проведено тестирований за сутки - 112 736, из которых методом ПЦР - 66 908, методом ИФА - 3 322 и экспресс-тестами - 42 506.

За все время пандемии в Украине: заболело - 4 042 469 человек, выздоровели - 3 618 402 человека, летальных случаев - 100 125, проведено ПЦР-тестований - 18 009 334.

Напомним, в Украине количество случаев коронавируса может составить более 52 тысяч в сутки. Это может произойти уже в начале февраля.

Добавим, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется рост числа случаев коронавируса в два раза по сравнению с волной, которая была осенью 2021 года

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