ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не сразу после прививки. Минздрав объяснил, кто считается полностью вакцинированным

Новина українською →
Вторник 01 июня 2021 20:18
Не сразу после прививки. Минздрав объяснил, кто считается полностью вакцинированным Фото: Минздрав объяснил, кто считается полностью вакцинированным от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины объяснило, кто считается полностью вакцинированным от коронавируса. В частности, полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Не сразу после прививки. Минздрав объяснил, кто считается полностью вакцинированным

Напомним, в минувшие выходные в трех городах Украины заработали центры вакцинации, где все желающие могут получить прививку препаратом Sinovac. В течение этих выходных в центрах вакцинировали почти 5 тысяч украинцев.

Кроме того, на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Украина вакцинация Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19