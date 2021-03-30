США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о коронавирусе

"Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что миссия ВОЗ имеет решающее значение для продвижения целей глобального здравоохранения.

В своем заявлении страны утверждают, что ВОЗ якобы не представила данные в полном виде, а международное экспертное исследование COVID-19 было проведено поздно, многие образцы были утеряны.

Государства настоятельно призывают провести подобный анализ ситуации во второй фазе. Они обращаются к другим странам для подтверждения приверженности этой цели.

В документе также подчеркивается, что создание независимого коллектива ученых, призванных определить настоящую причину возникновения инфекции, позволит избежать подобных ошибок в будущем.