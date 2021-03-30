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США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о коронавирусе

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания заявили обеспокоенность в связи с докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса. Страны призывают провести детальный анализ ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что миссия ВОЗ имеет решающее значение для продвижения целей глобального здравоохранения.

В своем заявлении страны утверждают, что ВОЗ якобы не представила данные в полном виде, а международное экспертное исследование COVID-19 было проведено поздно, многие образцы были утеряны.

Государства настоятельно призывают провести подобный анализ ситуации во второй фазе. Они обращаются к другим странам для подтверждения приверженности этой цели.

В документе также подчеркивается, что создание независимого коллектива ученых, призванных определить настоящую причину возникновения инфекции, позволит избежать подобных ошибок в будущем.

Напомним, сегодня ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Документ подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Кроме того, ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

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