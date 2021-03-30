США і ще 13 країн висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ про коронавірус

"Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості у зв'язку з недавнім дослідженням, проведеним ВООЗ в Китаї, і водночас наголошуємо на важливості спільної роботи по розробці і використанню ефективної міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому", - йдеться в заяві.

Крім того, наголошується, що місія ВООЗ має вирішальне значення для просування цілей глобальної охорони здоров'я.

У своїй заяві країни стверджують, що ВООЗ нібито не представила дані у повному вигляді, а міжнародне експертне дослідження COVID-19 було проведено пізно, багато зразки були загублені.

Держави настійно закликають провести подібний аналіз ситуації у другій фазі. Вони звертаються до інших країн для підтвердження прихильності цієї мети.

У документі також підкреслюється, що створення незалежного колективу вчених, покликаних визначити справжню причину виникнення інфекції, дозволить уникнути подібних помилок у майбутньому.