В США началась "пандемия непривитых": коронавирус "Дельта" парализует больницы

Органы здравоохранения США выступили с решительным призывом к вакцинации против коронавируса, подчеркнув, что число жертв пандемии снова начало расти из-за распространения "Дельта"-штамма.

"Сообщение, которое доходит до нас, ясное: мы начинаем становиться свидетелями пандемии непривитых", - заявила директор Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По данным CDC в США всего за неделю зафиксировано в среднем 23 300 новых случаев заболевания ежедневно. В том числе зарегистрировано 2790 госпитализаций и 211 случаев смерти от коронавируса. Таким образом заболеваемость в стране выросла на 70%, количество госпитализаций - на 36%, а смертность - на 26%.

"Невакцинированные люди представляют собой почти все случаи госпитализации и смерти", - отметил координатор ответных мер на пандемию в Белом доме Джефф Зиентс.

Также известно, что штамм "Дельта" в США сейчас составляет более 80% от всех новых случаев.

В то же время издание Associated Press сообщает, что новая волна коронавируса нанесла урон по системе здравоохранения. Больницы переполнены - некоторые из них сообщают о рекордном количестве пациентов с коронавирусом. А в тех больницах, где больных COVID-19 не так много, все-равно медики перегружены, поскольку пытаются наверстать упущенное с операциями и другими процедурами, которые не могли проводить из-за зимней волны заболеваемости.