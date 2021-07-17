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У США почалася "пандемія нещеплених": коронавірус "Дельта" паралізує лікарні

Автор: Наталья Скороход

У США оголосили про початок "пандемії нещеплених". Людей просять терміново пройти вакцинацію через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Органи охорони здоров'я США виступили з рішучим закликом до вакцинації проти коронавірусу, підкресливши, що число жертв пандемії знову почало зростати через поширення "Дельта"-штаму.

"Повідомлення, яке доходить до нас, ясне: ми починаємо ставати свідками пандемії нещеплених", - заявила директор центрів з профілактики та контролю захворювань (CDC) Рошель Валенскі.

За даними CDC в США всього за тиждень зафіксовано в середньому 23 300 нових випадків захворювання щодня. У тому числі зареєстровано 2790 госпіталізацій і 211 випадків смерті від коронавірусу. Таким чином захворюваність в країні зросла на 70%, кількість госпіталізацій - на 36%, а смертність - на 26%.

"Невакциновані люди являють собою майже всі випадки госпіталізації і смерті", - зазначив координатор заходів у відповідь на пандемію в Білому домі Джефф Зієнтс.

Також відомо, що штам "Дельта" в США зараз становить понад 80% від усіх нових випадків.

У той же час видання Associated Press повідомляє, що нова хвиля коронавірусу завдала шкоди по системі охорони здоров'я. Лікарні переповнені - деякі з них повідомляють про рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом. А в тих лікарнях, де хворих COVID-19 не так багато, все одно медики перевантажені, оскільки намагаються надолужити згаяне з операціями та іншими процедурами, які не могли проводити через зимову хвилю захворюваності.

Нагадаємо, Греція посилює карантин через коронавірус. Там у ресторанах обслуговуватимуть лише вакцинованих людей.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині ввели обов'язкову вакцинацію для медиків.

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Коронавірус "Дельта"