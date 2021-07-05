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США передадут COVAX еще 500 млн доз вакцин. Их получит и Украина

Автор: Сергей Пышкин

Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Передача препаратов состоится в рамках планов США в отношении приобретения и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Согласно сообщению, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, которое также расположено на территории Украины.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы Ковакс, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру", - отмечает пресс-служба посольства.

Правительство США, со своей стороны, планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы уменьшить уровень заражений от коронавируса в мире.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о планах президента США Джо Байдена относительно закупки полмиллиона доз вакцин и последующеем их распространении через программу COVAX.

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