США передадуть COVAX ще 500 млн доз вакцин. Їх отримає і Україна

Відповідно до повідомлення, транспортуванням та зберіганням за системою "холодного ланцюга" займеться агентство USAID, яке також розташоване й на території України.

"Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, ми вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей по всьому світу", - відзначає пресслужба посольства.

Уряд США, зі свого боку, планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами, аби зменшити рівень заражень від коронавірусу у світі.