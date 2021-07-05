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США передадуть COVAX ще 500 млн доз вакцин. Їх отримає і Україна

Автор: Сергій Пишкін

Україна отримає від США частину вакцин через програму COVAX. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США стосовно придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer й BioNTech.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Відповідно до повідомлення, транспортуванням та зберіганням за системою "холодного ланцюга" займеться агентство USAID, яке також розташоване й на території України.

"Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, ми вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей по всьому світу", - відзначає пресслужба посольства.

Уряд США, зі свого боку, планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами, аби зменшити рівень заражень від коронавірусу у світі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про плани президента США Джо Байдена стосовно закупівлі півмільйона доз вакцин й наступне їх поширення через програму COVAX.

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