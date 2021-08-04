США поделились с миром 110 миллионами доз вакцины от COVID-19, - Байден

США уже отправили за границу 110 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Таким образом страна и сам президент США приложили немалые усилия для вакцинации людей во всем мире. Вакцины получили страны, которые нуждались в них.
"На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили более 110 миллионов доз американских вакцин в 65 стран, которые находятся в числе наиболее пострадавших в мире", - сказал Байден.
Напомним, что ВОЗ объявила об опасности для всего мира из-за распространения штамма "Дельта". По мнению организации, этот штамм коронавируса может обесценить все достижения в борьбе с пандемией.
Ранее сообщалось, что Pfizer рассчитывает продать больше вакцин до конца года, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что страны стали заказывать больше.