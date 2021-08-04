США поделились с миром 110 миллионами доз вакцины от COVID-19, - Байден

Таким образом страна и сам президент США приложили немалые усилия для вакцинации людей во всем мире. Вакцины получили страны, которые нуждались в них.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили более 110 миллионов доз американских вакцин в 65 стран, которые находятся в числе наиболее пострадавших в мире", - сказал Байден.