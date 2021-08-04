США поділилися зі світом 110 мільйонами доз вакцини від COVID-19, - Байден

Таким чином країна і сам президент США зробили чималі зусилля для вакцинації людей у всьому світі. Вакцини отримали країни, які потребували їх.

"На сьогоднішній день Сполучені Штати відправили понад 110 мільйонів доз американських вакцин в 65 країн, які знаходяться в числі найбільш постраждалих у світі", - сказав Байден.