RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США поділилися зі світом 110 мільйонами доз вакцини від COVID-19, - Байден

Автор: Наталья Скороход

США вже відправили за кордон 110 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це заявив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Таким чином країна і сам президент США зробили чималі зусилля для вакцинації людей у всьому світі. Вакцини отримали країни, які потребували їх.

"На сьогоднішній день Сполучені Штати відправили понад 110 мільйонів доз американських вакцин в 65 країн, які знаходяться в числі найбільш постраждалих у світі", - сказав Байден.

Нагадаємо, що ВООЗ оголосила про небезпеку для всього світу через поширення штаму " Дельта". На думку організації, цей штам коронавірусу може знецінити всі досягнення в боротьбі з пандемією.

Раніше повідомлялося, що Pfizer розраховує продати більше вакцин до кінця року, ніж очікувалося раніше. Це пов'язано з тим, що країни стали замовляти більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаКоронавірус