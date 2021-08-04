США поділилися зі світом 110 мільйонами доз вакцини від COVID-19, - Байден

США вже відправили за кордон 110 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це заявив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Таким чином країна і сам президент США зробили чималі зусилля для вакцинації людей у всьому світі. Вакцини отримали країни, які потребували їх.
"На сьогоднішній день Сполучені Штати відправили понад 110 мільйонів доз американських вакцин в 65 країн, які знаходяться в числі найбільш постраждалих у світі", - сказав Байден.
Нагадаємо, що ВООЗ оголосила про небезпеку для всього світу через поширення штаму " Дельта". На думку організації, цей штам коронавірусу може знецінити всі досягнення в боротьбі з пандемією.
Раніше повідомлялося, що Pfizer розраховує продати більше вакцин до кінця року, ніж очікувалося раніше. Це пов'язано з тим, що країни стали замовляти більше.