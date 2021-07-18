США о поставке вакцины Moderna: подтверждает нашу дружбу с Украиной

Украина сегодня впервые получила партию вакцины от коронавируса компании Moderna, которую передали Соединенные Штаты Америки. В Государственном департаменте США сделали заявление по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа в Twitter.
Как отметили в американском ведомстве, эта партия вакцины подтверждает дружбу с Украиной.
"Соединенные Штаты стремятся преодолеть глобальную пандемию COVID-19, чтобы создать более безопасный мир. Наше пожертвование Украине 2 миллионов доз вакцины Moderna подтверждает нашу преданность этой миссии и нашу дружбу с Украиной", - сказали в Госдепе.
Напомним, партия вакцины поступила в Украину сегодня через глобальный механизм COVAX. В Минздраве рассказали, смогут ли привитые препаратом Moderna получить сертификат о вакцинации.