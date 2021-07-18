RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною

Автор: Дмитро Левицький

Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

"Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною", - сказали в Держдепі.

Нагадаємо, партія вакцини надійшла в Україну сьогодні через глобальний механізм COVAX. В МОЗ розповіли, чи зможуть щеплені препаратом Moderna отримати сертифікат про вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусупартияпоставкиУкраїна