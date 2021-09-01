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США предоставят Украине инновационные лекарства против COVID-19

Автор: РБК-Украина

Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эти лекарства зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

В частности, украинская сторона получит 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - пояснил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19.

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Соединенные Штаты АмерикиВиктор ЛяшкоКоронавирус