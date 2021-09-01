США нададуть Україні інноваційні ліки проти COVID-19

Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки проти COVID-19. Найближчим часом вони надійдуть у вигляді гуманітарної допомоги, еквівалент якої становить 20 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ці ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Зокрема, українська сторона отримає 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки до України.

"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню до лікарні", - пояснив Ляшко.