США призвали к продолжению расследования о происхождении коронавируса

"Вторая фаза исследования происхождения COVID должна быть начата с техническим заданием, которое должно быть прозрачным, научно обоснованным и давать международным экспертам независимость для полной оценки источника вируса и первых дней вспышки", - заявил он.

Источники издания в правительстве США сообщили, что американские спецслужбы изучают сообщения о том, что исследователи китайской вирусологической лаборатории серьезно заболели в 2019 году за месяц до появления первых случаев заболевания COVID-19. При этом они отметили, что пока нет доказательств того, что болезнь возникла в лаборатории.

Происхождение вируса вызывает жаркие споры. В опубликованном в марте докладе, написанном совместно с китайскими учеными, группа под руководством ВОЗ, которая провела четыре недели в Ухане и его окрестностях в январе и феврале, заявила, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей к человеку через другое животное, и что "внедрение вируса через лабораторный инцидент считается крайне маловероятным путем".

