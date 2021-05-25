США призвали к продолжению расследования о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты призвали провести второй этап расследования происхождения коронавируса. В частности, разрешить международным экспертам изучить источник коронавируса и первые дни вспышки.
Об этом заявил министр здравоохранения США Хавьер Бесерра, передает Reuters.
"Вторая фаза исследования происхождения COVID должна быть начата с техническим заданием, которое должно быть прозрачным, научно обоснованным и давать международным экспертам независимость для полной оценки источника вируса и первых дней вспышки", - заявил он.
Источники издания в правительстве США сообщили, что американские спецслужбы изучают сообщения о том, что исследователи китайской вирусологической лаборатории серьезно заболели в 2019 году за месяц до появления первых случаев заболевания COVID-19. При этом они отметили, что пока нет доказательств того, что болезнь возникла в лаборатории.
Происхождение вируса вызывает жаркие споры. В опубликованном в марте докладе, написанном совместно с китайскими учеными, группа под руководством ВОЗ, которая провела четыре недели в Ухане и его окрестностях в январе и феврале, заявила, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей к человеку через другое животное, и что "внедрение вируса через лабораторный инцидент считается крайне маловероятным путем".
Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они тяжело заболели за месяц до первого официального случая заражения коронавирусом.
Позже Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса. В нем версия об утечке вируса из лаборатории называлась маловероятной.
После этого Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США.