США закликали до продовження розслідування про походження коронавірусу

Сполучені Штати закликали провести другий етап розслідування Походження коронавірусу. Зокрема, дозволити міжнародним експертам вивчити джерело коронавірусу і перші дні спалаху.
Про це заявив Міністр охорони ЗДОРОВ'Я США Хав'єр Бесерра, передає Reuters.
"Друга фаза дослідження походження COVID повинна бути розпочата з технічним завданням, яке має бути прозорим, науково обґрунтованим і давати міжнародним експертам незалежність для повної оцінки джерела вірусу і перших днів спалаху", - заявив він.
Джерела видання в уряді США повідомили, що американські спецслужби вивчають повідомлення про те, що дослідники китайської вірусологічної лабораторії серйозно захворіли в 2019 році за місяць до появи перших випадків захворювання COVID-19. При цьому вони відзначили, що поки немає доказів того, що хвороба виникла в лабораторії.
Походження вірусу викликає палкі суперечки. В опублікованому в березні доповіді, написаному спільно з китайськими вченими, група під керівництвом ВООЗ, яка провела чотири тижні в Ухані і його околицях в січні і лютому, заявила, що вірус, ймовірно, передався від кажанів до людини через іншу тварину, і що "впровадження вірусу через лабораторний інцидент вважається вкрай малоймовірним шляхом".
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомило, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони важко захворіли за місяць до першого офіційного випадку зараження коронавірусом.
Пізніше Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу трьох співробітників Уханьского Інституту вірусології не відповідає дійсності.
Раніше повідомлялося, що в кінці березня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт про походження коронавірусу. У ньому версія про витік вірусу з лабораторії називалася малоймовірною.
Після цього Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID - 19 в США.