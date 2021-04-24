В США рекомендуют возобновить использование вакцины Johnson & Johnson

В США уже на этой недели могут возобновить исользование вакцины Johnson & Johnson. По крайней мере это рекомендовала Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Об этом сообщает NBC.
В CDC считают, что преимущества от использования вакцины Johnson & Johnson перевешивают риски.
Johnson & Johnson могут
Напомним, вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. В США приостановили ее использование после того, как обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом у женщин.
Ранее сообщалось, что в США зафиксировали смерть и госпитализацию после вакцины Johnson & Johnson. Там в Орегоне умерла женщина от тромбоза, а в Техасе пациентку положили в больницу после вакцинации.