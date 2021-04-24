В США рекомендуют возобновить использование вакцины Johnson & Johnson

В США уже на этой недели могут возобновить исользование вакцины Johnson & Johnson . По крайней мере это рекомендовала Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Напомним, вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. В США приостановили ее использование после того, как обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом у женщин.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали смерть и госпитализацию после вакцины Johnson & Johnson. Там в Орегоне умерла женщина от тромбоза, а в Техасе пациентку положили в больницу после вакцинации.