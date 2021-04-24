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У США рекомендують відновити використання вакцини Johnson & Johnson

Автор: Наталья Скороход

У США вже на цьому тижні можуть відновити використання вакцини Johnson & Johnson. Принаймні це рекомендувала консультативна група центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє NBC.

У CDC вважають, що переваги від використання вакцини Johnson & Johnson переважують ризики.

Johnson & Johnson можуть

Нагадаємо, вакцина Johnson & Johnson також може викликати тромби. У США призупинили її використання після того, як виявили вісім випадків тромбозу після вакцинації препаратом у жінок.

Раніше повідомлялося, що у США зафіксували смерть і госпіталізацію після вакцини Johnson & Johnson. Там в Орегоні померла жінка від тромбозу, а в Техасі пацієнтку поклали в лікарню після вакцинації.

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