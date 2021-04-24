У США рекомендують відновити використання вакцини Johnson & Johnson

У США вже на цьому тижні можуть відновити використання вакцини Johnson & Johnson . Принаймні це рекомендувала консультативна група центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Нагадаємо, вакцина Johnson & Johnson також може викликати тромби. У США призупинили її використання після того, як виявили вісім випадків тромбозу після вакцинації препаратом у жінок.

Раніше повідомлялося, що у США зафіксували смерть і госпіталізацію після вакцини Johnson & Johnson. Там в Орегоні померла жінка від тромбозу, а в Техасі пацієнтку поклали в лікарню після вакцинації.