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США в травні планують скасувати надзвичайну ситуацію щодо коронавірусу

Фото: в США планують скасувати дію НС щодо коронавірусу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

11 травня Сполучені Штати Америки планують оголосити про скасування надзвичайної ситуації щодо коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Надзвичайну ситуацію було оголошено в 2020 році, відповідно до нього американці могли отримувати безкоштовні тести, вакцини та лікування від коронавірусу. Тепер декларації буде подовжено до 11 травня, але потім їх підтримку припинять.

"Уряд оплачує вакцини від COVID-19, деякі тести та певні види лікування згідно з декларацією про надзвичайний стан. Коли він закінчиться, ці витрати будуть передані приватному страхуванню та державним планам охорони здоров’я", - зазначає видання.

Нагадаємо, що уряд Китаю схвалив два пероральні препарати власної розробки для використання пацієнтами з легкими формами COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Внаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.

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