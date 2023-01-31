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США в мае планируют отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу

Фото: в США планируют отменить действие НС по коронавирусу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

11 мая Соединенные Штаты Америки планируют объявить об отмене чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чрезвычайная ситуация была объявлена в 2020 году, в соответствии с ней американцы могли получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. Теперь декларации будут продлены до 11 мая, но затем их поддержку прекратят.

"Правительство оплачивает вакцины от COVID-19, некоторые тесты и определенные виды лечения согласно декларации о чрезвычайном положении. Когда оно закончится, эти расходы будут переданы частному страхованию и государственным планам здравоохранения", - отмечает издание.

Напомним, что правительство Китая одобрило два пероральных препарата собственной разработки для использования пациентами с легкими формами COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что в Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.

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