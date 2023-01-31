США в мае планируют отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Чрезвычайная ситуация была объявлена в 2020 году, в соответствии с ней американцы могли получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. Теперь декларации будут продлены до 11 мая, но затем их поддержку прекратят.

"Правительство оплачивает вакцины от COVID-19, некоторые тесты и определенные виды лечения согласно декларации о чрезвычайном положении. Когда оно закончится, эти расходы будут переданы частному страхованию и государственным планам здравоохранения", - отмечает издание.