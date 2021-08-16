В США третьей дозой вакцины могут прививать уже осенью: кто попал в список

Директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что в США решение о вакцинации третьей дозой вакцины будет принято в ближайшие недели. Возможно, вакцинация начнется уже этой осенью.

Он отметил, что это необходимо из-за распространения штамма "Дельта" в США, но окончательное решение еще не принято.

Чиновники в здравоохранении США уверяют, что уровень защиты американцев от коронавируса достаточно высок, поскольку вакцинация проводится эффективными вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson. В то же время, некоторые из них намекнули, что вакцинация третьей дозой наступит раньше, чем ожидалось.

По его словам, правительству потребуется пару недель, чтоб оценить, насколько штамм "Дельта" ударил по США. После этого будет принято окончательное реение о вакцинации третьей дозой.