В США увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: больницы переполнены

США сообщают о тревожной тенденции - растет заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков. Резкий рост заболеваемости наблюдается после того, как дети стали возвращаться в школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
В США в последние недели резко увеличились случаи заболеваемости и госпитализации детей и подростков.
Наихудшая ситуация в доктор Марк Клайн в Новом Орлеане отмечает, что среди госпитализированных с коронавирусом немало совсем маленьких пациентов.
Напомним, что в США вакцину от коронавируса уже получили половина населения страны.
Также сообщалось, что в США вернули масочный режим. Маски нужно носить даже вакцинированным людям.