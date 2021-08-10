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В США увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: больницы переполнены

Автор: Наталья Скороход

США сообщают о тревожной тенденции - растет заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков. Резкий рост заболеваемости наблюдается после того, как дети стали возвращаться в школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

В США в последние недели резко увеличились случаи заболеваемости и госпитализации детей и подростков.

Наихудшая ситуация в доктор Марк Клайн в Новом Орлеане отмечает, что среди госпитализированных с коронавирусом немало совсем маленьких пациентов.

Напомним, что в США вакцину от коронавируса уже получили половина населения страны.

Также сообщалось, что в США вернули масочный режим. Маски нужно носить даже вакцинированным людям.

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КоронавирусСоединенные Штаты Америки