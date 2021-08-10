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У США збільшилася захворюваність на COVID-19 серед дітей: лікарні переповнені

Автор: Наталья Скороход

США повідомляють про тривожну тенденцію-зростає захворюваність коронавірусом серед дітей та підлітків. Різке зростання захворюваності спостерігається після того, як діти стали повертатися в школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

У США в останні тижні різко збільшилися випадки захворюваності та госпіталізації дітей і підлітків.

Найгірша ситуація в доктор Марк Клайн в Новому Орлеані зазначає, що серед госпіталізованих з коронавірусом чимало зовсім маленьких пацієнтів.

Нагадаємо, що у США вакцину від коронавірусу вже отримали половина населення країни.

Також повідомлялося, що у США повернули масочний режим. Маски потрібно носити навіть вакцинованим людям.

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