США увеличивает экспорт COVID-вакцин: каким странам повезло больше

Соединенные Штаты Америки увеличивают экспорт вакцин от коронавируса собственного производства. Поэтому некоторые страны получат миллионы доз в акцин Pfizer , Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, произведенных в США.

Об этом сообщает Reuters.

Еще один источник сообщил изданию, что

Также экспортировать вакцину будут в Бразилию, которая

Напомним, во Франции начнут вакцинацию от коронавируса всех желающих. Это начнется в самом конце мая.

Ранее сообщалось, что в Японии одобрили вакцины Moderna и AstraZeneca. Такое решение приняли в Минздраве.