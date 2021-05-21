UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США увеличивает экспорт COVID-вакцин: каким странам повезло больше

Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки увеличивают экспорт вакцин от коронавируса собственного производства. Поэтому некоторые страны получат миллионы доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, произведенных в США.

Об этом сообщает Reuters.

Также экспортировать вакцину будут в Бразилию, которая

Еще один источник сообщил изданию, что

Напомним, во Франции начнут вакцинацию от коронавируса всех желающих. Это начнется в самом конце мая.

Ранее сообщалось, что в Японии одобрили вакцины Moderna и AstraZeneca. Такое решение приняли в Минздраве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина от коронавируса