США увеличивает экспорт COVID-вакцин: каким странам повезло больше

Соединенные Штаты Америки увеличивают экспорт вакцин от коронавируса собственного производства. Поэтому некоторые страны получат миллионы доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, произведенных в США.
Об этом сообщает Reuters.
Также экспортировать вакцину будут в Бразилию, которая
Еще один источник сообщил изданию, что
Напомним, во Франции начнут вакцинацию от коронавируса всех желающих. Это начнется в самом конце мая.
Ранее сообщалось, что в Японии одобрили вакцины Moderna и AstraZeneca. Такое решение приняли в Минздраве.