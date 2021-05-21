США збільшує експорт COVID-вакцин: яким країнам пощастило більше

Сполучені Штати Америки збільшують експорт вакцин від коронавірусу власного виробництва. Тому деякі країни отримають мільйони доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, вироблених в США.
Про це повідомляє Reuters.
Також експортувати вакцину будуть до Бразилії, яка
Ще одне джерело повідомило виданню, що
Нагадаємо, у Франції почнуть вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих. Це почнеться в самому кінці травня.
Раніше повідомлялося, що в Японії схвалили вакцини Moderna і AstraZeneca. Таке рішення прийняли в МОЗ.