В США выяснили, как вакцинироваться Pfizer, чтоб сохранить лучший иммунитет к COVID-19

Ученые в США исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса. Исследование провели в Оксфордском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Результаты исследования подтверждают мнение о том, что, что хотя для обеспечения полной защиты от "Дельта" требуется вторая доза, отсрочка этой дозы может обеспечить более прочный иммунитет.

Напомним, что Pfizer будут изготавливать в Южной Африке. Это делают для того, чтоб вакцина стала доступной по всему миру.

Ранее сообщалось, что Испания отказалась от вакцины AstraZeneca. Остатки доз передадут другим странам после того, как вакцинируют старшее поколение.