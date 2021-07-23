UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США выяснили, как вакцинироваться Pfizer, чтоб сохранить лучший иммунитет к COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Ученые в США исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса. Исследование провели в Оксфордском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ученые "Оксфорда" провели исследование использования вакцины Pfizer, чтоб разработать стратегию вакцинации против штамма коронавируса "Дельта".

Исследование показало, что

"

Результаты исследования подтверждают мнение о том, что, что хотя для обеспечения полной защиты от "Дельта" требуется вторая доза, отсрочка этой дозы может обеспечить более прочный иммунитет.

Напомним, что Pfizer будут изготавливать в Южной Африке. Это делают для того, чтоб вакцина стала доступной по всему миру.

Ранее сообщалось, что Испания отказалась от вакцины AstraZeneca. Остатки доз передадут другим странам после того, как вакцинируют старшее поколение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина