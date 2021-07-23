У США з'ясували, як вакцинуватися Pfizer, щоб зберегти кращий імунітет до COVID-19

Вчені в США досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу. Дослідження провели в Оксфордському університеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Результати дослідження підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від "Дельта" потрібна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш міцний імунітет.

Нагадаємо, що Pfizer будуть виготовляти в Південній Африці. Це роблять для того, щоб вакцина стала доступною по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що Іспанія відмовилася від вакцини AstraZeneca. Залишки доз передадуть іншим країнам після того, як вакцинують старше покоління.