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В США закрывают школы из-за новых вспышек COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В США некоторые школы вынуждены переходить на смешанное обучение. Это происходит из-за увеличения новых вспышек COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В США некоторые школы прекратили очные занятия полностью из-за вспышек коронавируса. Также некоторые заведения отправили по домам целые классы или попросили половину своих учеников оставаться дома по гибридному графику.

Джорджия

Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой и уже перешли к практике. Такие дозы вакцин получат Джо Байден и первая леди США.

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