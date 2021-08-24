В США закрывают школы из-за новых вспышек COVID-19

В США некоторые школы вынуждены переходить на смешанное обучение. Это происходит из-за увеличения новых вспышек COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В США некоторые школы прекратили очные занятия полностью из-за вспышек коронавируса. Также некоторые заведения отправили по домам целые классы или попросили половину своих учеников оставаться дома по гибридному графику.
Джорджия
Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой и уже перешли к практике. Такие дозы вакцин получат Джо Байден и первая леди США.