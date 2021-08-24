У США закривають школи через нові спалахи COVID-19

В США деякі школи змушені переходити на змішане навчання. Це відбувається через збільшення нових спалахів COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У США деякі школи припинили очні заняття повністю через спалахи коронавірусу. Також деякі заклади відправили по домівках цілі класи або попросили половину своїх учнів залишатися вдома за гібридним графіком.
Джорджія
Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою і вже перейшли до практики. Такі дози вакцин отримають Джо Байден і перша леді США.