RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США закривають школи через нові спалахи COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В США деякі школи змушені переходити на змішане навчання. Це відбувається через збільшення нових спалахів COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У США деякі школи припинили очні заняття повністю через спалахи коронавірусу. Також деякі заклади відправили по домівках цілі класи або попросили половину своїх учнів залишатися вдома за гібридним графіком.

Джорджія

Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою і вже перейшли до практики. Такі дози вакцин отримають Джо Байден і перша леді США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус