ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, когда будет решение о "желтой" зоне в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 16:08
Стало известно, когда будет решение о "желтой" зоне в Украине Фото: Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на этой неделе рассмотрит перевод Украины в "желтую" зону адаптивного карантина. Решение ожидается в четверг, 9 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Отметим, согласно ограничениям "желтой зоны" в Украине будут разрешены массовые мероприятия с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории.

Кинотеатры смогут принимать посетителей из расчета не более 50% занятых мест в зале, спортзал - не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Кроме того, для учеников будут открыты только те школы, 80% персонала которых получили хотя бы одну прививку от COVID.

Напомним, сегодня стало известно, что самая опасная ситуация в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, поэтому там могут быть более жесткие ограничения, вплоть до "красной" зоны.

И уже стало известно, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина с переводом большей части школ на дистанционку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе