Стало известно, когда будет решение о "желтой" зоне в Украине
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на этой неделе рассмотрит перевод Украины в "желтую" зону адаптивного карантина. Решение ожидается в четверг, 9 сентября.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.
Отметим, согласно ограничениям "желтой зоны" в Украине будут разрешены массовые мероприятия с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории.
Кинотеатры смогут принимать посетителей из расчета не более 50% занятых мест в зале, спортзал - не более 1 человека на 10 квадратных метров.
Кроме того, для учеников будут открыты только те школы, 80% персонала которых получили хотя бы одну прививку от COVID.
Напомним, сегодня стало известно, что самая опасная ситуация в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, поэтому там могут быть более жесткие ограничения, вплоть до "красной" зоны.
И уже стало известно, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина с переводом большей части школ на дистанционку.