Стало известно, когда будет решение о "желтой" зоне в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на этой неделе рассмотрит перевод Украины в "желтую" зону адаптивного карантина . Решение ожидается в четверг, 9 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Отметим, согласно ограничениям "желтой зоны" в Украине будут разрешены массовые мероприятия с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории.

Кинотеатры смогут принимать посетителей из расчета не более 50% занятых мест в зале, спортзал - не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Кроме того, для учеников будут открыты только те школы, 80% персонала которых получили хотя бы одну прививку от COVID.