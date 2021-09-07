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Стало відомо, коли буде рішення про "жовту" зону в Україні

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 16:08
Стало відомо, коли буде рішення про "жовту" зону в Україні Фото: Україна найближчим часом перейде в "жовту" зону (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) цього тижня розглядатиме переведення України до "жовтої" зони адаптивного карантину. Рішення очікується в четвер, 9 вересня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Відзначимо, згідно з обмеженням "жовтої зони" в Україні будуть дозволені масові заходи за участю не більше 1 особи на 4 квадратних метра площі будівлі або території.

Кінотеатри зможуть приймати відвідувачів з розрахунку не більше 50% зайнятих місць в залі, спортзал - не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.

Крім того, для учнів будуть відкриті тільки ті школи, 80% персоналу яких отримали хоча б одне щеплення від COVID.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що найнебезпечніша ситуація в Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, тому там можуть бути більш жорсткі обмеження, аж до "червоної" зони.

І вже стало відомо, що з наступного тижня Сумська область може перейти в "жовту" зону карантину з переведенням більшості шкіл на дистанційку.

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