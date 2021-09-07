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Стало известно, когда будет решение о "желтой" зоне в Украине

Автор: Милан Лелич

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на этой неделе рассмотрит перевод Украины в "желтую" зону адаптивного карантина. Решение ожидается в четверг, 9 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Отметим, согласно ограничениям "желтой зоны" в Украине будут разрешены массовые мероприятия с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории.

Кинотеатры смогут принимать посетителей из расчета не более 50% занятых мест в зале, спортзал - не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Кроме того, для учеников будут открыты только те школы, 80% персонала которых получили хотя бы одну прививку от COVID.

Напомним, сегодня стало известно, что самая опасная ситуация в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, поэтому там могут быть более жесткие ограничения, вплоть до "красной" зоны.

И уже стало известно, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина с переводом большей части школ на дистанционку.

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