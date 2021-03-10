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Стало известно, когда китайская вакцина Sinovac прибудет в Украину

Автор: Ульяна Безпалько

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первая партия насчитывает 700 тысяч доз.

Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчера, 9 марта, Министерство здравоохранения зарегистрировало эту COVID-вакцину для экстренного использования.

"Согласно информации от "Лекхима" (компании-посредника - ред.), первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация", – сказал министр.

Как писало РБК-Украина, первая партия вакцины CoronaVac, согласно контракту, должна была прибыть в Украину не позднее 7 марта. Однако поставщик не выполнил условия договора, поэтому ему грозит штраф. Предварительно, за каждый день просрочки Украина будет штрафовать поставщика на 0,1% от стоимости контракта.

Напомним, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.

Кроме того, только сегодня Минздрав сообщил о регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Добавим, до конца марта Минздрав рассчитывает получить еще одну партию вакцины Covishield с индийского завода Serum Institute.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпоставкиКитайМаксим Степановвакцина от коронавируса
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