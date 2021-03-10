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Стало відомо, коли китайська вакцина Sinovac прибуде в Україну

Автор: Уляна Безпалько

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Boitech Ltd прибуде в Україну до кінця березня 2021 року. Перша партія налічує 700 тисяч доз.

Про це РБК-Україна повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, учора, 9 березня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю COVID-вакцину для екстреного використання.

"Згідно з інформацією від "Лекхіма" (компанії-посередника - ред.), перші 700 тисяч доз очікуються до кінця березня. Але це попередня інформація", – сказав міністр.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцини CoronaVac, згідно з контрактом, мала прибути в Україну не пізніше 7 березня. Однак постачальник не виконав умов договору, тому йому загрожує штраф. Попередньо, за кожен день протермінування Україна штрафуватиме постачальника на 0,1% від вартості контракту.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що вакцину CoronaVac можуть привезти в Україну до 15 березня.

Крім того, лише сьогодні МОЗ повідомив про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Додамо, до кінця березня МОЗ розраховує отримати ще одну партію вакцини Covishield з індійського заводу Serum Institute.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипоставкиКитайМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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