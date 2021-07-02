Стало известно, когда Pfizer появится в центрах массовой вакцинации

Вакцина Pfizer появится в украинских центрах массовой вакцинации от COVID-19 уже в конце июля. Это произойдет в рамках перехода на пятый этап дорожной карты вакцинации украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"Ожидаем в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer будет перераспределена на прививочные пункты", - отметил Кузин.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19.
До этого Оксфордский институт опубликовал исследование, согласно котором введение Pfizer через четыре недели после прививки AstraZeneca дает иммунный ответ, который лучше, чем от двух доз вакцины AstraZeneca.