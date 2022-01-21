UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, сколько школьников сейчас болеют COVID

Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране коронавирусом болеют более 1,2 тысячи школьников. Он добавил, что на сегодняшний день свыше 21 тысячи учеников находятся на самоизоляции.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, сегодня региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводят дистанционное обучение в школах, в частности в тех учебных заведениях, где школы и классы уходят на самоизоляцию.

"По состоянию на 20 января на самоизоляции находилось 918 классов из 39 школ, это 21 637 детей. Количество заболевших учеников - 1212", - уточнил Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, как дети переносят новый штамм коронавируса "Омикрон".

Отметим, в Черновицкой области с 21 января все школы переходят на дистанционное обучение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус